Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina e Mateus e Vitória Strada deixam o hotel e vão para a casa do BBB 25 - Victor Chapetta/ Agnews

Publicado 13/01/2025 11:52 | Atualizado 13/01/2025 12:39

Rio - Os participantes do "BBB 25" deixaram o hotel na manhã desta segunda-feira (13) e seguiram para entrar na casa do reality show localizada nos Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste. A Globo preparou um espaço especial para a passagem dos brothers com um cercado para os fãs do programa poderem ver os todos de perto.

Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna Jacobina foram uma das primeiras duplas a deixar o local. Daniele e Diego Hypólito e Vitória Strada e Mateus e o ator Diogo Almeida e a mãe Vilma foram os participantes do Camarote que passaram pelo espaço e interagiram com os fãs.

A nova temporada do "BBB 25" começa nesta segunda-feira (13) com onze duplas formadas por amigos, familiares e casais, divididos entre Camarote e Pipoca.



Ainda resta uma vaga a ser preenchida no elenco do reality show e caberá ao público escolher quem vai estar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de hoje, ao vivo.