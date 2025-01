Três duplas disputam a última vaga do 'BBB 25' - Divulgação / TV Globo

Três duplas disputam a última vaga do 'BBB 25'Divulgação / TV Globo

Publicado 13/01/2025 09:22 | Atualizado 13/01/2025 09:36

Rio - Falta bem pouco para o público dar aquela espiadinha! O "Big Brother Brasil 25" estreia nesta segunda-feira (13), sob o comando de Tadeu Schmidt, e já tem 11 duplas confirmadas, entre Pipoca (anônimos) e Camarote (celebridades). Contudo, três pares ainda podem garantir a última vaga do reality show. São eles: Joseane e Cléber, Paula e Nicole, e Joselma e Guilherme. O grande vencedor será anunciado nesta noite, durante o programa ao vivo.

Joseane e Cléber - mãe e filho: De Jequié e moradores de Salvador, na Bahia, Joseane e Cléber são mãe e filho. Ele tem 24 anos e é professor de Geografia. Ela tem 41 e é técnica de enfermagem, prestando serviço de home care. Mãe e filho são comprometidos: ela é casada e ele namora. Por ser muito jovem quando Cléber nasceu, Joseane afirma que eles têm uma relação muito parecida com a de irmãos, que brigam e se escutam na mesma medida. “Nós dois somos fogo espoleta. Nunca vi duas pessoas se parecerem tanto”, completa ela justificando a formação da dupla, enquanto Cléber tem a mãe como “a tampa de sua panela” e sua melhor conexão.



Paula e Nicole - mãe e filha: Mãe e filha, Paula e Nicole vivem em São José dos Campos, em São Paulo. Paula tem 48 anos, trabalha como assessora na Prefeitura e é agente de viagens. Ela está solteira, assim como Nicole, de 28, que é estudante de Direito. “Decidi nos inscrever no BBB porque ela já tinha se inscrito em 2002, na época, por fita VHS. Quando anunciaram que era em dupla, olhei para minha mãe e falei: é a nossa hora”, descreve Nicole.



Joselma e Guilherme - sogra e genro: Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB.

Enquete Qual dupla deve ocupar a última vaga do BBB 25? Joseane e Cléber Paula e Nicole Joselma e Guilherme Vote





Os demais brothers desta edição já foram anunciados. São eles: Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna; a atriz Vitória Strada e o melhor amigo, Mateus; os irmãos e ginastas Daniele e Diego Hypolito; o ator Diogo Almeida e a mãe, Vilma; os gêmeos João Gabriel e João Pedro; os amigos Gabriel e Maike; Edilberto e Raissa, que são pai e filha; as amigas Eva e Renata; as irmãs Camilla e Thamiris; o casal Arleane e Marcelo e os amigos Aline e Vinícius.