Guilherme e Joselma estão no ’BBB 25’Reprodução/Globo

Publicado 14/01/2025 07:08

Rio - O elenco do "BBB 25" está completo! Genro e sogra, Guilherme e Joselma garantiram a última vaga na casa mais vigiada do país com 66,40% dos votos. A dupla levou a melhor em disputa contra Cléber e Joseane (filho e mãe) e Nicole e Paula (filha e mãe), e estará imune na primeira semana do jogo.

Naturais de Olinda, em Pernambuco, o fisioterapeuta de 27 anos e a dona de casa de 54 foram apresentados ao público durante o "Mais Você" da última sexta-feira . "A gente brinca nas festas, a gente desce até o chão, a gente bebe junto, a gente tira onda, ela me aconselha, eu aconselho ela, ela me escuta, eu escuto ela", contou Guilherme.

"Ele tem um coração muito humilde, é amoroso com as pessoas. Todo domingo tá na minha casa, todos os dias, tá sempre lá em casa. Ele cuida, ele se preocupa com a família toda. Tudo ele faz por mim, pela família, pela mãe dele. Por isso que foi amor a primeira vista, essa conexão entre os dois", disse Joselma.