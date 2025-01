Gracyanne Barbosa - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/01/2025 07:49

Rio - Gracyanne Barbosa, de 41 anos, não brinca quando o assunto é alimentação saudável. Focada, a musa fitness comeu nove ovos no primeiro dia de confinamento do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, nesta segunda-feira (13). A contagem foi feita pela produção do programa, de maneira divertida, já que a influenciadora digital está acostumada a ingerir uma média diária de 40 unidades do alimento.

OVÔMETRO DA GRA Depois do quinto perdi as contas, minha gente #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/aXHctrj5Na — TV Globo (@tvglobo) January 14, 2025

O apresentador Tadeu Schmidt deu boas risadas com o 'ovômetro'. " Quero ver sempre esse contador aí!", declarou.

No vídeo de apresentação da estreia do reality, Gra - como gosta de ser chamada- falou sobre sua dieta. "Eu como, gente, 40 ovos por dia! Eu vou ter que barganhar muito para poder comer esses ovos", afirmou a ex-mulher de Belo, que entrou na casa com a irmã, Giovanna Jacobina.

Festa do líder

Durante a prova de resistência, Gracyanne contou para Vitória Strada que não come chocolate há 20 anos, somente a versão saborizada de whey protein.A musa fitness ainda disse que, caso conquiste uma liderança da casa, sua festa terá os temas fitness e dança, e, no cardápio, várias opções de delícias fitness. "Nas comidas eu pedi docinhos sem açúcares, whey e torta de barrinha integral", revelou.