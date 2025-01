Anitta - Bob Paulino / TV Globo

Publicado 14/01/2025 12:22 | Atualizado 14/01/2025 12:37

Rio - Anitta, de 31 anos, será a primeira atração musical do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. A Poderosa inaugura a dinâmica "Show de quarta", acompanhada de seu pai, Mauro Machado, e animará os novos brothers com os maiores sucesso de sua carreira, nesta quarta-feira (15).

Diferentemente das já conhecidas festas semanais do "BBB", que se mantém às sextas ou sábados nesta edição, a nova dinâmica tem os artistas ainda mais próximos dos participantes, e a relação entre o cantor e seu amigo ou familiar aparece de maneira inusitada no reality.



A atração da primeira grande festa do programa, que acontece na sexta (17), será divulgada em breve. Em função da nova dinâmica, as festas do líder voltam ao "BBB" apenas na segunda fase do jogo.