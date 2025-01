Renata Lo Prete faz pedido a Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Renata Lo Prete faz pedido a Tadeu SchmidtReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/01/2025 08:18

Rio - Renata Lo Prete, âncora do "Jornal da Globo", fez um pedido a Tadeu Schmidt na estreia do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (13). Em um dos intervalos do reality, a jornalista informou os principais assuntos do telejornal e solicitou que o apresentador encerrasse o reality show no horário previsto, para não atrasar o noticiário comandado por ela.

"Vê se não atrasa, Tadeu", brincou Lo Prete. O comentário da jornalista viralizou nas redes sociais e divertiu os internautas.

Tadeu, claro, acatou o desejo da colega. "Renata Lo Prete, sem atraso", afirmou ele, ao encerrar o programa.