Cléber pede a namorada em casamento

Publicado 14/01/2025 09:41

Rio - Azar no jogo e sorte no amor. Após perder a disputa pela última vaga do "BBB 25", da TV Globo, Cléber Júnior, pediu a namorada, Manoela Cruz, em casamento, nesta segunda-feira (13).

O professor de Geografia de 24 anos tentou fazer o pedido ao vivo, mas não conseguiu já que o apresentador do reality já tinha se despedido. Tadeu, no entanto, gravou um vídeo ao lado do 'quase brother' e divulgou no Instagram.

"Gente, na nossa estreia ficou faltando só uma coisinha: um pedido", afirmou o apresentador. "Eu queria pedir a minha namorada, Manoela, em casamento. Te amo, meu amor. Você quer casar comigo?", perguntou Cléber. Nos comentários da publicação, Manoela se manifestou: "Claro que eu aceito".







Em seu perfil, Manoela mostrou que estava emocionada e falou sobre o momento especial. "Aceito muito, com certeza. Meu olho está um pouco inchado de tanto que estou chorando. Estava um pouco triste, porque eles (Cléber e a mãe) queriam muito entrar. Mas agora estou muito feliz com o pedido... Muito obrigada por todo apoio".







