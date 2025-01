Diego Hypolito - Reprodução de vídeo

Publicado 15/01/2025 08:55

Rio - Diego Hypolito demonstrou preocupação depois de ficar "fora do jogo" de algumas duplas durante a dinâmica do "BBB 25", na noite desta terça-feira (14). Em conversa com Thamiris, Camilla, Vinicíus e Aline, o atleta disse que teme que a irmã, Daniele, não esteja atenta as movimentações do reality show.

"Eu não tenho como jogar sozinho. Eu falei para a Daniele. Ela tem que ficar mais próxima de mim. Por quê, sabe o que acontece? Se não, eu tô jogando sozinho", comentou.

A ginasta, então, se aproximou do grupo e abriu o coração para o irmão: "Diego, muitas vezes, eu tento estar perto de você... Aí, por exemplo, eu chego no grupo para estar com você, eu entro na mesma conversa que você. Em vez de você me puxar para outro canto, você vai para outro canto e eu fico ali. Eu ia conversar isso com você, só que, às vezes, você está rodando", afirmou.

Ela ainda disse que não conseguiu conversar com o Diego e falou sobre o comportamento dele durante a prova de resistência do programa. "Você estava falando comigo, me cobrando, me cobrando, me cobrando, e eu estava de boa. Cara, é o jeito dele. Eu não vou me estressar com o meu irmão em uma prova, porque é o jeito dele. Ele fez isso comigo a vida toda", frisou.

Em outro momento, Diego desabafou com Gracyanne Barbosa e Vinícius: "Eu tenho medo de estragar a minha história". A musa fitness tentou consolar o atleta."É impossível estragar sua história". "Claro que a gente vai errar. Falou uma frase pontual, uma brincadeira, ok. Errou ali... Todo mundo vai errar". "Eu sou uma pessoa que me cobro muito", assumiu Diego.