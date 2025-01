Gracyanne Barbosa - reprodução TV Globo

Gracyanne Barbosareprodução TV Globo

Publicado 15/01/2025 21:10

Rio - Durante conversa com sua irmã, Giovanna, Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre um episódio que gerou repercussão no BBB 25. Ela contou como reagiu após Arleane pedir para Marcelo apertar seu bumbum.



"Achei invasivo", afirmou Gracyanne. "Ela pegou e falou: ‘Pode pegar, amor’. Eu falei: ‘Só ela’”. Apesar de elogios recebidos, a situação deixou a musa fitness desconfortável. "Ele me elogiou de fato... Falou, ‘Brasil, pode contratar e tal’. Mas como ele veio pegar na minha bunda, eu fiquei, porra, ele (Marcelo) está me vendendo com um pedaço de carne ou porque admira o meu trabalho? Porque eu achei um pouco invasivo. Por isso dei o coração quebrado", explicou.

fotogaleria



Gracyanne destacou a necessidade de cuidado em relação ao comportamento masculino. "O homem tem que tomar muito cuidado. Ela (Arleane) brincar, Vitória brincar, beleza, a gente adora, mas homem não, gente. Pode até não ter tido maldade, mas não", concluiu.



Internautas demonstraram solidariedade à Gracyanne. "Gracyanne tá aguentando muito e ainda sendo simpática”, escreveu um usuário. Outra opinou: “Abusam muito da educação e simpatia dela”. “Com certeza muito invasivo, eu tava assistindo e vi essa situação e fiquei chocada”, relatou uma seguidora. "Meta para esse ano: ter a paciência e educação da Gracyanne", disparou mais uma. "A mulher dele que chamou ele pra apertar, achei errado tbm (sem noção)", concordou outra.

O episódio ocorreu durante um momento em que Marcelo e Arleane comentavam sobre o bumbum de Gracyanne. Arleane disse: “Queria muito pegar na bunda dela. Quando ela estiver de biquíni, vou pedir para ela. Tu quer pegar? Se quiser (Marcelo), pega! Quando que tu vai (ter a oportunidade) de tocar na bunda da Gracyanne, amor? Claro, com respeito”.



Marcelo reagiu com mais elogios. “Essa mulher é linda e maravilhosa. Estou vendo de perto o material e é surreal. Acho que estou vendo uma miragem. Ela tem conteúdo adulto. Pode contratar a página que o negócio é real”.