Joselma conversa com Aline sobre consequência sofrida por sua dupla Reprodução

Publicado 15/01/2025 19:03

Rio - Na tarde desta quarta-feira (15), Joselma conversou com Aline sobre a noite que dormiu do lado de fora da casa do "BBB 25" como consequência de uma dinâmica . A sogra de Guilherme disse que o jogo é com o público.

fotogaleria "Somos madeira de lei que cupim não rói. Manda virem os cupins", cantou Joselma. Aline rebateu afirmando que encontrou alguns "cupins" na casa. "Faço muitos amigos rápido, e muita gente, também, odeia esse meu jeito", disse a dona de casa.

Dupla de Aline, Vinícius opinou sobre a convivência na casa. "Quantas câmeras têm... Cada um faz o seu VT, na sua". "Vamos brigar até o final, mas não fique rodeando. [...] O pessoal pensa que está jogando só aqui. Estão jogando é com o público, lá fora", afirmou Joselma.

Castigados



Joselma e Guilherme ficaram entre as duplas mais apontadas na dinâmica de terça (14) como quem os participantes querem fora da casa. No desempate, Camilla e Thamiris; e João Gabriel e João Pedro decidiram em consenso que sogra e genro sofreriam uma consequência.



"A gente gosta de todo mundo aqui, só que as últimas pessoas que entraram aqui, foram Dona Delma e Guilherme. Eu me amarrei na deles, mas seria injusto eu votar em pessoas que eu já estou tendo troca, no meu ponto de vista", explicou Thamiris.



A dupla dormiu em uma área separada no jardim da casa mais vigiada do país apenas com a roupa do corpo e suas garrafas.