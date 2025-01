Daniel Rocha e Vitória Strada curtem fim de ano no Rio Grande do Norte - Reprodução do Instagram

Daniel Rocha e Vitória Strada curtem fim de ano no Rio Grande do NorteReprodução do Instagram

15/01/2025

Rio - Vitória Strada, de 28 anos, abriu o coração e revelou detalhes sobre o relacionamento com o ator Daniel Rocha, de 34. Durante uma conversa no "Big Brother Brasil 25", na noite desta terça-feira (14), a artista contou que o casal começou a ficar em março de 2024, mas oficializou o namoro alguns meses depois.



"Estou namorando", disse ela. "Faz alguns meses. A gente começou a ficar em março, mas namorar mesmo pouco depois", explicou.



O romance foi mantido em sigilo por boa parte do ano passado e só veio a público em dezembro de 2024, quando o casal decidiu assumir o relacionamento ao público. A revelação aconteceu após uma entrevista da atriz Nívea Maria, que deixou escapar a novidade. Empolgada, Nívea comentou sobre o namoro de Daniel, seu colega na peça "Norma", com Vitória.