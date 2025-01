BBB 25: Dinâmica gera briga entre a dupla Vitória Strada e Mateus - Reprodução de vídeo / X

Publicado 15/01/2025 08:17 | Atualizado 15/01/2025 08:21

Rio - Na noite desta terça-feira (14), os confinados do "Big Brother Brasil 25", TV Globo, participaram de uma dinâmica para escolherem quem "joga junto com você" e quem "fica fora do seu jogo". Como consequência, os menos favoritos tiveram que dormir no jardim. Além disso, o clima tenso desencadeou uma briga entre a dupla Vitória Strada e Mateus.

Durante a dinâmica, quatro duplas foram as mais votadas para ficarem "fora do jogo" dos brother e sisters: Joselma e Guilherme; Aline e Vinícius; Diego Hypolito e Daniele Hypólito; e Arleane e Marcelo.



Com isso, as duplas João Gabriel e João Pedro e Camilla e Thamiris, que foram escolhidas como as favoritas dos outros participantes, precisaram desempatar. Eles escolheram Guilherme e Joselma para dormir fora da casa durante esta madrugada.

Briga entre dupla



Após a dinâmica, a dupla Vitória Strada e Mateus protagonizou uma treta na frente de Camilla e Thamiris. "Vitória, querida, eu posso terminar de falar?", disparou o arquiteto. "Calma", pediu a atriz. "Você está me interrompendo. Deixa eu terminar de falar", argumentou o brother.

A dupla, então, decidiu conversar a sós para se entender. "É a primeira vez que eu e você, de fato, estamos falando de jogo, depois de estar no jogo. Antes da gente entrar aqui, a gente não sabia como falar sobre jogo", iniciou Vitória. "Era só especulação", responde o amigo. "Agora, não é que a gente já sabe, mas estamos tomando noção à medida em que essas situações se apresentam", continuou a artista.



Em seguida, a atriz falou uma atitude do arquiteto que a incomodou. "A gente estava ali conversando com Mona (Thamiris). Adoro Mona. Até agora, eu confio nela, mas não dá... Eu não gostaria que você tivesse chegado e aberto o que você acha de todo mundo, quem você colocaria, sem a gente ter conversado antes. Ainda mais porque era a nossa primeira conversa de jogo. Os grupos acabaram de se dividir, a gente tem que pensar em como a gente vai jogar a partir de agora", analisa Vitória.



A dupla, então, decidiu conversar a sós para se entender. "É a primeira vez que eu e você, de fato, estamos falando de jogo, depois de estar no jogo. Antes da gente entrar aqui, a gente não sabia como falar sobre jogo", iniciou Vitória. "Era só especulação", responde o amigo. "Agora, não é que a gente já sabe, mas estamos tomando noção à medida em que essas situações se apresentam", continuou a artista.

Em seguida, a atriz falou uma atitude do arquiteto que a incomodou. "A gente estava ali conversando com Mona (Thamiris). Adoro Mona. Até agora, eu confio nela, mas não dá... Eu não gostaria que você tivesse chegado e aberto o que você acha de todo mundo, quem você colocaria, sem a gente ter conversado antes. Ainda mais porque era a nossa primeira conversa de jogo. Os grupos acabaram de se dividir, a gente tem que pensar em como a gente vai jogar a partir de agora", analisa Vitória.

Ela também fez uma alerta para o amigo. "A gente não pode esquecer que a sua dupla não é a Camilla. Não estou falando em um lugar de 'ai, a Vitória tem ciúmes'. Estou falando muito sério. A gente não pode esquecer que a gente está aqui um com o outro. Você só pode contar comigo e eu só posso contar com você", disse a atriz.