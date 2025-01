Daniel Rocha e Vitória Strada curtem fim de ano no Rio Grande do Norte - Reprodução do Instagram

Publicado 15/01/2025 20:21

Rio - Daniel Rocha respondeu a um comentário em que um internauta insinuava a possibilidade de sua namorada, Vitória Strada engatar um romance com Eva Pacheco no Big Brother Brasil 25. Ao receber a mensagem de um seguidor desejando "boa sorte" e sugerindo que ele precisaria dela por conta da proximidade das duas participantes, Daniel ironizou: "Sem dúvidas! Meu afilhado de 10 anos é mais maduro que essas pessoas”, escreveu o ator.