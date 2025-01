Mauro e Anitta - Reprodução de Vídeo

Mauro e Anitta Reprodução de Vídeo

Publicado 15/01/2025 21:28

Rio - Os participantes do "BBB 25" foram surpreendidos na noite desta quarta-feira (15) com a chegada de Anitta e o pai, Mauro, na casa mais vigiada do país. Atração da primeira festa, a cantora fingiu formar mais uma dupla na disputa pelo prêmio milionário do reality show e surgiu com o colar da imunidade.

fotogaleria "Eu estava tentando há muito tempo entrar e nunca deixavam. Falaram que eu tinha vantagem. Fiz um show e falaram: 'Esse ano vai rolar'. E aí a gente veio. Há muitos anos eu tento vir. Por que eu acho muito divertido, eu amo. Eu assisto sempre. Eu fiz show sábado e domingo. Na segunda-feira, meu assessor falou: 'Eles falaram que pode'", explicou Anitta.

Já no confessionário, a cantora justificou o "voto" em um dos integrantes da atração. "Gente, eu vou votar no Diego Hypolito porque ele tá achando que eu não tô aqui de verdade. Ele tá desde o início sabotando minha participação com meu pai!"

A artista conheceu a casa até que a voz de Tadeu Schmidt surgiu para esclarecer a brincadeira. "Atenção, dupla Anitta e Mauro, dirijam-se imediatamente a dispensa para preparar o Show de Quarta!"