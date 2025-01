Primeira festa do ’BBB 25’ tem Anitta, Gracyanne caindo e mais - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/01/2025 08:15

Rio - Os brothers e sisters aproveitaram a primeira festa do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (15), com um show de Anitta. O clima foi de muita animação com direito a danças mais agitadas - que fez Gracyanne Barbosa cair no chão - e até mais coladinha, protagonizada por Maike e Giovanna Jacobina.

Após Após Anitta e o pai, Mauro Machado, conhecido como Painitto, entrarem na casa e fazerem uma brincadeira com os participantes ao dizerem que faziam parte da competição, a cantora subiu ao palco. "Desculpa pela trollagem", disse Anitta, no início do show. Ela agitou a casa mais vigiada do Brasil com diversos hits da carreira como "Combatchy", "Favela Chegou" e "Movimento da sanfoninha".

em menos de 2 semanas a globo já botou a anitta rebolando 2 vezes na cara do brasil inteiro pic.twitter.com/OB6kQbjVqE — gab (@bellakeu) January 16, 2025

Mesmo com o fim do show da "Poderosa", os participantes não deixaram a animação de lado. Um cooler de bebidas enviado pela produção e músicas tocando foram suficientes para fazer a alegria dos confinados. Gracyanne Barbosa e Diego Hypólito reproduziram a coreografia da canção "Ensaio das Maravilhas", de Pedro Sampaio e Thaysa Maravilha. Ao tentarem fazer o "passinho do gira gira", a musa fitness caiu de rosto no chão. Mesmo assim, eles não desistiram e conseguiram.

Gracyanne e Diego entregando TU-DO! #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/SEadFzaKXv — Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2025

E para a alegria de quem está torcendo para Maike e Giovanna Jacobina formarem um casal, os dois dançaram juntinhos. Além disso, o brother elogiou a beleza da médica veterinária, durante uma conversa com João Pedro. "A Giovanna é incrível. Linda para c*r*lh*, nossa! É uma das meninas mais bonitas, é uma das belezas mais naturais que tem aqui. Linda, linda linda. Parece uma boneca. Perfeitíssima".