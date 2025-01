João Gabriel e João Pedro com a mãe, Márcia - Reprodução/Instagram

João Gabriel e João Pedro com a mãe, MárciaReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 17:19 | Atualizado 16/01/2025 17:25

Rio - Gêmeos do "BBB 25", João Gabriel e João Pedro revelaram aos brothers que a mãe deles, Márcia Siqueira, é casada com outra mulher há 12 anos. "Prefiro ver a minha com uma mulher que com um homem. Tem uns homens que são malas demais. Eu não ia aguentar ver alguém judiando da minha mãe", disse João Gabriel, nesta quinta-feira (16).

"Aí, que legal", disse Vitória Strada sobre a mãe viver o relacionamento com outra mulher.

João Pedro contou que a mãe tem uma personalidade forte e no começo da relação brigava muito com a companheira. "No começo do relacionamento já vi a minha mãe dando porrada demais.. Não é de porrada (física), minha mãe tem mais autoridade", explicou. "É de cair de boa, discutindo de boa... Mas as duas são mulheres, elas se resolvem. Agora ver um homem gritar com a minha mãe na minha frente... Não aceito, não", completou João Gabriel.



Durante a conversa do lado de fora da casa, Guilherme, que está confinado com a sogra, Dona Delma, contou que sua irmã se define como uma pessoa não-binária, identidade de gênero que não se identifica como masculina ou feminina. "A minha irmã é não-binária. Ela não se considera nem 100% mulher e nem 100% homem. Ela é muito parecida comigo. Se botar a foto (de nós juntos) falam que somos gêmeos", contou.