Gracyanne Barbosa - reprodução TV Globo

Gracyanne Barbosareprodução TV Globo

Publicado 16/01/2025 14:27 | Atualizado 16/01/2025 14:39

Rio - Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne e Giovanna Barbosa, compartilhou suas primeiras impressões sobre a participação das filhas no Big Brother Brasil 25, da TV Globo. Ela comentou episódios marcantes, incluindo a reação de Giovanna a uma fala polêmica de Marcelo durante uma dinâmica inicial.



fotogaleria

"A reação da Giovanna foi excelente, quando ela falou sobre o machismo. Mostrou que vira uma verdadeira leoa para defender a irmã, o que só reforça o quanto somos uma família unida e de mulheres fortes. A Gra teve muita inteligência emocional naquele momento. Não foi antipática com o Marcelo e a Arleane, embora tivesse o direito de ser. Correta e elegante", afirmou Ledir em entrevista ao site O Fuxico.Ao ser questionada sobre os comentários de Gracyanne sobre ex-relacionamentos com Belo e Viviane Araújo, Ledir apoiou a postura da filha. "Com certeza, eu aprovo. Conheço minhas filhas há muito tempo e sei que elas são maduras e autêuticas. A Gracyanne sempre foi muito transparente, e isso é algo que admiro nela”, declarou.Ledir também comentou sobre o comportamento de Gracyanne com os outros participantes da casa. "A Gracyanne é uma pessoa do bem, que se conecta facilmente com todos. Ela só não tolera injustiças, especialmente contra cães, crianças ou idosos. Fora isso, acredito que ela vai se dar bem com a maioria”, explicou.