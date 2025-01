Vitória Strada conversa com Gracyanne e Aline - Reprodução de vídeo

Vitória Strada conversa com Gracyanne e AlineReprodução de vídeo

Publicado 16/01/2025 09:30

Rio - Vitória Strada, de 28 anos, revelou o pedido que fez ao namorado, o ator Daniel Rocha, de 34, antes de entrar no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, em conversa com Gracyanne Barbosa e Aline, nesta quarta-feira (15). A atriz contou que perguntou ao amado se poderia dar um selinho em Mateus, sua dupla no programa, enquanto estivesse confinada.

"Eu falei para o meu namorado assim: 'Eu posso dar um selinho no Mateus?' Aí ele me olhou: 'Tá, pode'", lembrou a sister. "Porque é a minha cara, em alguma festa, Mateus estar muito bêbado, e a gente...", completou, a sister enquanto fazia um biquinho de beijo.

O assunto surgiu depois que Vitória perguntou a Mateus se ele não queria preparar um lanche para os dois. "Estava pensando nisso", respondeu o arquiteto. A atriz, então, brincou: "Nossa, me dá um beijo na boca".

Tempo de namoro