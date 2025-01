Diego Hypolito diz que tem corpo debilitado depois de passar por 11 cirurgias - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/01/2025 19:49

Rio - No "Big Brother Brasil 25", Diego Hypolito desabafou sobre o período em que deixou de ser atuante na ginástica artísticas e falou sobre as cirurgias que já fez. Em conversa com Eva e Renata na área externa, nesta quinta-feira (16), o ex-atleta olímpico contou que passou a beber muito depois que parou de competir e disse que a fé e o Instituto Hypolito foram os responsáveis por tirá-lo do fundo do poço.

"Eu fiquei muito perdido na minha vida, porque eu fiz aquilo na minha vida inteira e quando eu decidi não ser mais atleta, que eu fui medalhista olímpico, eu não tinha mais corpo para continuar na ginástica", iniciou.

"Foram 11 cirurgias, meu corpo é um corpo debilitado... eu tenho 16 pinos na coluna, dois pinos no pé... são seis cirurgias nos pés, no total juntando os dois pés, duas no joelho, duas nos ombros... é um corpo debilitado", contou.

"Quando eu saí, parece que eu queria viver. Então bebi muito, fiz coisas muito erradas contra mim durante um período extenso. Eu perdi tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo na pandemia. E eu falei: preciso me ressignificar", seguiu.

E aí eu falei: cara, eu quero ajudar crianças. Foi onde eu fiz o meu instituto, que a Dani [Hypolito] fica muito lá também. Hoje em dia, a Dani é uma base muito grande para mim lá, porque eu idealizei e coloquei ele no papel", disse.

Medalhista olímpico de ginástica artística, Diego Hypolito entrou na casa do "BBB" ao lado da irmã, a também ex-ginasta Daniele Hypolito. Neste ano, a dinâmica inicial do reality show é em duplas.