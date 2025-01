Gracyanne Barbosa confessa medo de passar fome no 'BBB 25' - Tv Globo

Gracyanne Barbosa confessa medo de passar fome no 'BBB 25'Tv Globo

Publicado 18/01/2025 12:52 | Atualizado 18/01/2025 15:02

Rio - Gracyanne Barbosa, de 41 anos, abriu o coração na manhã deste sábado (18), durante uma conversa na academia do "BBB 25" com Thamiris e Daniele Hypolito. A musa fitness revelou estar enfrentando uma compulsão alimentar.



"Estou com compulsão alimentar. Ontem na festa eu comi demais, estou com muito medo de ficar com fome. Eu não estava com fome, mas comi com medo de ficar. Acordei com fome do mesmo jeito. Eu comi dois pratos de salada na festa antes, mesmo assim comi mais com medo de passar fome", desabafou Gracyanne.



Daniele Hypolito, que também estava na conversa, aproveitou para compartilhar sua própria experiência com a alimentação durante a carreira de atleta. "Quando atleta, eu passava mal se eu comia", relatou a ex-ginasta. Segundo ela, em período de férias, costumava engordar muito e depois perdia para as competições. Ela contou que fez uma reeducação alimentar e aprendeu a lidar com os excessos.



Nas redes sociais, o público não deixa de comentar sobre os hábitos alimentares de Gracyanne dentro da casa: