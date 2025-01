Gabriel e Maike são os anjos da semana do ’BBB 25’ - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 18/01/2025 17:23

Rio - Na tarde deste sábado (17), a dupla Maike e Gabriel ganhou a primeira prova do anjo do "BBB 25". Em dinâmica de agilidade e habilidade, os amigos somaram 970 pontos e poderão imunizar uma dupla na formação do paredão de domingo. Diego e Daniele Hypolito foram os escolhidos para o Castigo do Monstro.

fotogaleria Os participantes tinham que decidir quem ficaria pendurado em cima de um grande reservatório com elementos de pelúcia e quem iria controlar a estrutura sem contato visual com o parceiro. A dupla que somasse mais pontos vencia a disputa.

Tadeu Schmidt comandou um sorteio e apenas as duplas Eva e Renata, Daniele e Diego, Raissa e Edilberto, João Gabriel e João Pedro, Arleane e Marcelo, Gabriel e Maike, Giovanna e Gracyanne, e Camilla e Thamiris participaram da prova.

O castigo do monstro da semana remete a um velho conhecido do público. Enquanto Daniele estará fantasiada de botão vermelho, Diego será o temido quarto branco.