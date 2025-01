Giovanna comenta sobre conversa que teve com Diogo para Gracyanne e Thamires - Reprodução Instagram

Publicado 19/01/2025 11:26

Rio - Giovanna relatou uma conversa que teve com Diogo, sobre o emoji que ganhou de um coração partido , na manhã deste domingo (19), no 'quarto Nordeste' do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. A influenciadora contou para Gracyanne e Thamires, que o ator ficou nitidamente nervoso com o assunto, e acha que ele está mantendo a 'linha personagem'.

"Eu acho que ele estava mantendo a 'linha personagem'. Quando eu falei do biscoito, parece que 'caiu' o personagem. Ele ficou nitidamente nervoso, o rosto dele ficou trêmulo. Sabe, a pessoa que estava mentindo e foi descoberta?", disse a influenciadora.

Giovanna explicou que pediu desculpas ao ator. "Eu pedi desculpas e ele não pediu desculpas. E eu falei que se ele quisesse ter conversado comigo, mesmo se eu não tivesse dado abertura, ele podia ter falado: 'Gi, depois quero conversar com você'. Tem como acreditar que ele realmente ia me chamar para conversar? Não tem. As vezes ele ia deixar pra lá".

Gracyanne contou que Diogo veio com um cronograma pronto para o programa. "Eu gosto muito dele. Acho ele inteligentíssimo. Mas veio com um cronograma para fazer aqui. Ele deve ter achado: 'Será que alguém tá tendo essa leitura?'", afirmou.