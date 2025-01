Giovanna e Diogo Almeida durante conversa no ’BBB 25’ - Reprodução de vídeo

Giovanna e Diogo Almeida durante conversa no ’BBB 25’Reprodução de vídeo

Publicado 19/01/2025 07:53

Rio - Diogo Almeida e Giovanna tiveram uma conversa 'sincerona' durante a madrugada deste domingo (19), na área externa da casa do "Big Brother Brasil 25". Depois de ganhar um coração partido da sister no queridômetro, o ator disse que sente a irmã de Gracyanne Barbosa sendo irônica e ríspida com ele em alguns momentos. Já ela declarou que não precisa acreditar em tudo o que o artista diz.

fotogaleria

Diogo desabafou: "Dependendo de como você me trate, ou qualquer outra pessoa me trate, isso determina como essa relação vai seguir", disse. Ele lembrou ter tido uma identificação com a irmã de Gracyanne no início do reality e, por isso, procurou a veterinária para conversar.

"Conversando porque eu te chamei para conversar, certo?", reagiu a veterinária. "Giovanna... Você me chamou para conversar? Não, agora foi que te chamei para conversar", retrucou Diogo.

O artista, então, admitiu sentir um certo desconforto com as atitudes da sister: "Para mim, era uma coisa simples, mas eu estou vendo você, às vezes, um pouco ríspida e irônica comigo, e ainda me colocando em uma posição como se eu estivesse mentindo".

Giovanna mandou a real e disse que não é obrigada a acreditar nele. "O que você está falando é como se quisesse que absorvesse isso como verdade absoluta, não tem porque você falar que eu estou sendo irônica. Eu não sou obrigada a acreditar na sua verdade porque eu estou te conhecendo".