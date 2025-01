Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo Almeida e Vilma formam o primeiro paredão do 'BBB 25' - Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 20/01/2025 08:20 | Atualizado 20/01/2025 08:21

Rio - Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo Almeida e Vilma foram o primeiro paredão do "BBB 25", da TV Globo, e disputam a preferência do público para seguir em busca do prêmio do reality show, que pode chegar a R$ 3 milhões. Uma das duplas deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (21). O voto é para sair.