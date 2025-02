Giovanna Jacobina curte primeira saída em bloco da Pabllo após ’BBB 25’ - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 09/02/2025 10:47 | Atualizado 09/02/2025 11:07

Rio - Giovanna Jacobina, de 26 anos, aproveitou a temporada pré-carnaval no festival "SeráQAbre?", na Rua Primeiro de Março, no Centro, neste domingo (9), que traz Pabllo Vittar como uma das atrações. Essa é a primeira vez que a irmã de Gracyanne Barbosa tem um momento de curtição desde que foi eliminada do "BBB 25", da TV Globo.

Em entrevista ao DIA, a veterinária conta como está sendo a experiência pós-confinamento. "Com muita saudade [do 'Big Brother Brasil'], mas aproveitando para viver o Carnaval e ser feliz", diz, enquanto curte o bloco que também terá apresentações de Juliette e Naldo. Em entrevista ao, a veterinária conta como está sendo a experiência pós-confinamento. "Com muita saudade [do 'Big Brother Brasil'], mas aproveitando para viver o Carnaval e ser feliz", diz, enquanto curte o bloco que também terá apresentações de Juliette e Naldo.

A ex-BBB entrou no reality fazendo dupla com a musa fitness. Ela, então, destaca que está torcendo para que sua irmã chegue até a final e conquiste o prêmio milionário. "Gra campeã", vibra. Para se jogar no bloquinho, ela optou por usar um vestidinho holográfico e brincos de strass.