Além da imunidade para o próximo Paredão, Mateus também terá direito ao Almoço do AnjoTV Globo

Publicado 08/02/2025 18:01 | Atualizado 08/02/2025 18:22

Rio - Neste sábado (8), o arquiteto Mateus levou a melhor na Prova do Anjo, conquistando imunidade para a próxima Formação de Paredão. A disputa exigiu dos participantes agilidade e precisão. O circuito, que envolvia atravessar três salas temáticas sem tocar nos lasers, testou o reflexo e a atenção dos jogadores.



Os competidores enfrentaram uma sequência de desafios, passando por uma sala de aula, um restaurante e um escritório. Para avançar, precisavam encontrar o cartão correto em cada ambiente, desbloqueando a passagem para o próximo. Entretanto, cartões falsos estavam espalhados, aumentando a dificuldade. O tempo de cada participante era calculado, e penalidades eram aplicadas caso algum toque nos lasers ocorresse.Mateus completou o percurso em 01:33.988, mas acumulou cinco penalidades, somando 50 segundos ao seu tempo final. Com isso, o tempo total registrado foi de 02:23.988, garantindo-lhe a vitória e o tão esperado colar do Anjo.Além da imunidade para o próximo Paredão, Mateus também terá direito ao Almoço do Anjo, momento em que receberá recados de seus familiares, um dos momentos mais emocionantes da competição. No próximo domingo (9), ele está protegido de qualquer risco de eliminação.Mateus indicou Eva, que agora enfrentará o desafio do 'Monstro Cadeado'. A sister escolhida deve se vestir como um cadeado e, sempre que tocar a música do Monstro, deverá ir até a caixa trancada por um cadeado de verdade. Eva só poderá sair da caixa quando encontrar a chave correta entre centenas de opções.Ao justificar sua escolha, Mateus explicou que ele e Eva se afastaram nas últimas semanas: "Por conta de algumas situações que aconteceram recentemente, eu vou dar esse Monstro para a Eva. Eu imagino que você já tenha esperado isso também. Eu sinto que a gente tinha uma conexão no início do jogo, eu, ela e Renata, mas vejo que por conta da própria dinâmica aqui, a gente não se entende 100% e por questão de jogo mesmo", disse o arquiteto.