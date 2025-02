Péricles chega ao Rio para apresentação no 'BBB 25'

Rio - O cantor Péricles, de 55 anos, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, na tarde desta sexta-feira (07) para o show que fará na casa do "BBB 25". O artista foi clicado na companhia da mulher Lidiane Faria.

Nesta temporada, o programa da TV Globo já recebeu apresentações de César Menotti e Fabiano, Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan, Anitta, Ludmilla, Ivete Sangalo, Chitãozinho e Xororó e Sandy e Junior.

