Aline se empolga ao ver Diogo sem barba no BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 07/02/2025 11:19

Rio - Diogo Almeida radicalizou e tirou a barba no "BBB 25", na manhã desta sexta-feira (7). Ao ver o ator com o novo visual, Aline se empolgou, pulou no colo dele e elogiou.

"Está lindo. Você tem umas covinhas enormes", disse ela. "Sério, tá lindo demais. Meninoo, que isso. É bom que agora eu tenho uma desculpa, que tem outra pessoa para beijar na casa", brincou. "Está lindo. Você tem umas covinhas enormes", disse ela. "Sério, tá lindo demais. Meninoo, que isso. É bom que agora eu tenho uma desculpa, que tem outra pessoa para beijar na casa", brincou.

A reação de Aline dividiu as opiniões nas redes sociais, já que muita gente não curtiu o fato de ele ter colocado a policial no último paredão.

"Aline gosta do Diogo e ele dela, o problema é o julgamento das pessoas que não querem eles juntos", disse uma internauta.



"A Aline precisa se posicionar! Já perdoou faz tempo o cara! Mas a casa toda precisa saber!", escreveu outra telespectadora.

"Adoro a Aline mas a paixão deixa a pessoa cega não tem jeito! Quem nunca né? Kkkk", comentou mais uma internauta.