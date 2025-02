Aline desabafa sobre relacionamento com Diogo Almeida - TV Globo

Publicado 06/02/2025 19:08

Rio - Durante uma conversa no Quarto Nordeste, Aline se abre sobre a relação com Diogo Almeida, após o ator a ter colocado no Paredão. Ela compartilha com Camilla, Thamiris e Mateus os sentimentos sobre o que aconteceu, comentando que o comportamento de Diogo, especialmente após o Contragolpe, fez com que ela reavaliassse a situação.