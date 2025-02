Delma cogita em sair do programa - Reprodução Globoplay

Delma cogita em sair do programaReprodução Globoplay

Publicado 06/02/2025 14:29 | Atualizado 06/02/2025 14:35

Rio - Delma cogitou em desistir do "Big Brother Brasil 25", nesta quinta-feira (6), após brothers descumprirem as regras da dinâmica do 'freezer' e estarem no 'Tá Com Nada'. Em uma conversa com Diego Hypólito e Guilherme, a dona de casa se desesperou e relatou que não tem condições de ficar na casa com limitações de comida.

fotogaleria

"Eu vou querer sair daqui, eu me conheço. Não vou aguentar não", disse a dona de casa. Diego tenta confortá-la. "Você é mais forte do que você imagina".

Em seguida, Delma desabafa: "Preciso disso não, Guilherme. Não tem dinheiro no mundo que faça eu ficar aqui, eu quero ir embora.", disse Delma, aos prantos. O genro tentou acalmar a sogra. "A senhora não vai fazer nada que a senhora não queira. Se a senhora quiser ir, você vai. A gente vai esperar aquele botão ficar verde e conversar com calma", declarou.

Delma relembrou momentos do passado. "Esse negócio de 'Tá Com Nada', eu não vou aguentar passar por isso, é muito humilhante pra mim, Guilherme. A minha vida inteira me humilhei por um prato de comida e não vou fazer isso aqui não".