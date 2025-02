Gracyanne retorna ao jogo do ’Big Brother Brasil 25’ - Reprodução Globoplay

Publicado 06/02/2025 12:53 | Atualizado 06/02/2025 13:36

Rio - Gracyanne Barbosa está de volta à casa do BBB 25! Nesta quinta-feira (6), ela saiu do Quarto Secreto, onde estava desde o paredão de terça-feira, e surpreendeu a todos ao retornar ao jogo. No entanto, sua volta teve uma consequência inesperada: todos os participantes foram para o "Tá Com Nada".



Antes do retorno da famosa, o Big Boss anunciou que os confinados deveriam permanecer congelados por tempo indeterminado, sob o risco de perderem privilégios alimentares caso descumprissem a ordem. Porém, ao verem a musa fitness de volta, a emoção falou mais alto e os confinados quebraram as regras da atividade.

"Atenção, todos parados agora, ninguém se mexe, ninguém fala. Vocês agora vão enfrentar um desafio. Todos devem permanecer imóveis. Se alguém se mexer, todos vão para o 'Tá com nada'. Todos imóveis", declarou o Big Boss.

Após se mexerem, todos se reuniram na sala da casa para escutar o recado: "Atenção, vocês não cumpriram o desafio. A partir de agora, todos estão no 'Tá Com Nada'. Gracyanne, você está no vip".

Os brothers também foram avisados sobre o fim das dinâmicas em dupla, tornando o jogo individual.

Gracyanne também voltou ao jogo imune. Uma das vantagens depois de ter voltado do Quarto secreto.