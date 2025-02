A sister Gracyanne Barbosa - Reprodução de vídeo / TV Globo

A sister Gracyanne BarbosaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/02/2025 22:17

Rio - Após retornar ao BBB 25 nesta quinta-feira (5), Gracyanne Barbosa revelou suas impressões sobre o reality show. A musa fitness teve a oportunidade de assistir à competição de fora, no quarto secreto, e não poupou críticas à dinâmica do programa.



Em uma conversa com os colegas de confinamento, Gracyanne não escondeu sua insatisfação com o andamento do programa. Ela destacou que, como telespectadora, achou a edição “chata” e questionou a falta de acontecimentos importantes no jogo. "Eu falei: 'Não vai acontecer nada? Está todo mundo de boa?'", confessou.