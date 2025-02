Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida discutem no 'BBB 25' - TV Globo

Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida discutem no 'BBB 25'TV Globo

Publicado 06/02/2025 17:35

Rio - Gracyanne Barbosa voltou ao jogo do "BBB 25” nesta quinta-feira (6), depois de passar dois dias no Quarto Secreto, após a eliminação da irmã, Giovanna Jacobina. Assim que retornou à casa, a sister teve um confronto tenso com Diogo Almeida na cozinha, envolvendo uma discussão sobre uma atitude do ator que quase levou Aline Patriarca, seu affair, ao Paredão.



"E sou uma pessoa que pensa muito antes de tomar uma decisão", iniciou Diogo sobre a atitude de mandar a policial e Vinícius à berlinda. "Mas tem coisas na vida que não tem como pensar", rebateu Gracyanne. "Posso completar?", interrompeu ele. "Não, não quero. Completa aí para o pessoal. Minha opinião não vai mudar", disse a famosa.



"Não estou querendo que você mude [de opinião]", afirmou Diogo. "Então você quer falar para mim?", perguntou ela. O artista relembrou um episódio de quando a musa fitness admitiu admirar o brother e sua mãe, Vilma. "Tem pontos que eu admiro. Só que como homem, eu não admiro. Pra mim, como homem, não defender a mulher é ser um b*sta. Atitude de m*rda", pontuou a musa fitness.



Irritada, Gracyanne continuou: "Eu não deixei de te admirar, você é inteligente. Como homem, te achei um m*rda e continuo achando. Espero que eu mude minha opinião".



A tensão foi tanta que outros brothers precisaram intervir para tentar acalmar os ânimos. Gracyanne, no entanto, garantiu: "Não vou bater nele não, não precisa me segurar".

