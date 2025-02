Tadeu Schmidt entregou spoiler da volta de Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt entregou spoiler da volta de Gracyanne Barbosa Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2025 21:40

Rio - Tadeu Schmidt entregou um possível spoiler da volta de Gracyanne Barbosa para a casa do "BBB 25". A musa fitness foi para o Quarto Secreto após o paredão desta terça-feira, que eliminou Giovanna do reality show.

fotogaleria "Gente, atenção! A dinâmica do retorno de Gracyanne para a casa... não vou dar spoiler. Não adianta pedir. Mas haverá sinais", disse o apresentador, que teve a imagem "congelada" no final do vídeo.

A brincadeira de Tadeu faz referência a dinâmica do congelamento, que é realizada em versões do 'Big Brother' de outros países. Ela consiste em deixar os participantes imóveis enquanto um parente, amigo ou animal de estimação entra na casa. Caso alguém se mexa, essa pessoa sofre uma consequência no jogo.