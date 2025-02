Giovanna e Gracyanne Barbosa - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/02/2025 07:31

Rio - Com 52,61% da média dos votos, Giovanna foi eliminada do "BBB 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (4), e deixou a disputa pelo prêmio milionário do programa. Gracyanne Barbosa, irmã da veterinária, entretanto, foi para o "Quarto Secreto" e voltará para a casa com uma imunidade. Elas disputavam o paredão com Daniele e Diego Hypolito.

Em uma sala especial, Tadeu avisou as irmãs sobre a primeira eliminação individual do programa. "Esta é uma Eliminação diferente. Foi a primeira votação individual do BBB 25. Só uma de vocês foi eliminada, pela decisão do público. A outra vai para o Quarto Secreto, cheia de privilégios, e volta para a casa em breve, no VIP e com imunidade. O jogo termina para você, Giovanna", disse.

Depois de se despedir de Giovanna, Gra foi para o quarto secreto aos prantos. No local, a musa fitness pôde acompanhar um pouco o que rolou na casa mais vigiada do Brasil depois de sua suposta eliminação.