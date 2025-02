Aline conversa com Vitória sobre Diogo - Reprodução Globoplay

Publicado 04/02/2025 17:23

Rio - Aline analisou atitudes de Diogo dentro do jogo no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa com Vitória Strada, no banheiro da sede, a atriz contou como foi sua conversa com o brother, e a policial militar afirmou que o ator não assume as responsabilidades.

"As vezes ele quer colocar a pessoa o tempo todo em uma situação ruim, e ele quer tirar a responsabilidade dele e colocar na pessoa", disse ela. Aline continuou o assunto, relembrando uma fala do ator. "Uma coisa que me pegou ontem, quando estávamos conversando na piscina, que ele pensou em não votar em você nesse momento agora, porque você estava vindo de um paredão. E que você (Vitória), tinha uma aproximação com ele fora da casa, e que o problema da minha dupla era o Vinícius. E naquele paredão, que ele indicou você, ele disse que não eram amigos, mas colegas de profissão".

A policial militar afirmou que Diogo é inconsistente. "Não quero dizer que a pessoa está mentindo, mas é inconsistente. Não é que eu fui, porque eu sou bem resistente, mas eu odeio gente que tenta me fazer de idiota.