Thamiris e Gracyanne Barbosa no BBB25 - Reprodução/Globo

Publicado 04/02/2025 11:35 | Atualizado 04/02/2025 11:37

Rio - A dinâmica do Sincerão de segunda-feira (3) rendeu assunto entre os brothers da casa até de madrugada. Após detonar Diogo Almeida que levou uma "torta de climão" na cara no Sincerão, Gracyanne criticou o choro do ator, que demonstrou arrependimento por não defender Aline na votação do Paredão.

"Aquele choro foi ridículo. Achei ridículo", disse ela em conversa com Thamiris. A nutricionista concordou: "Achei atuação pura."



Thamiris ainda comentou que conversou com Aline Patriarca sobre o assunto e a consolou."[Falei para ela:] 'O que a Aline lá de fora faria?'."



"Eu, Thamiris, não senti verdade. Mas eu não posso mudar a cabeça dela", disse.



Por que Diogo chorou no Sincerão do BBB25?

Durante a dinâmica, Diogo Almeida tentou se desculpar com Aline novamente. Na sua vez, o ator escolheu a policial como alguém com quem gostaria de formar uma aliança nas próximas semanas.



Durante seu discurso, ele chorou e pediu desculpas a Aline e Vinicius por indicá-los ao Paredão.



"Como eu já disse, eu e a Aline estamos nos aproximando. Ela me passa muita verdade. É uma mulher admirável. Eu te peço desculpas, Aline, por ter te causado dor ontem. Peço desculpas do fundo do meu coração", disse ele.

Giovanna Jacobina interrompeu e disparou: "Agora Diogo quer se fazer de bom moço."



Com a voz embargada e os olhos marejados, o brother continuou: "Hoje a gente conversou na piscina. Eu tentei passar para você tudo o que eu estava sentindo. Tivemos uma troca", complementou.