’Sincerão’ desta segunda será individual - Reprodução/Globo

’Sincerão’ desta segunda será individual Reprodução/Globo

Publicado 03/02/2025 21:36 | Atualizado 03/02/2025 21:42

Rio - Os participantes do "BBB 25" terão um indício do fim das duplas. Durante o "Mesacast", Vitor diCastro revelou que o 'Sincerão' desta segunda-feira (03) será individual, pela primeira vez na temporada.

A discórdia promete tomar conta da casa mais vigiada do país depois das movimentações desta tarde. Vilma e Giovanna trocaram farpas sobre o voto em consenso dado no confessionário. Já Aline e Diogo Almeida acertaram as contas em uma conversa tensa na piscina