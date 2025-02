Vilma detona Aline no BBB 25 - TV Globo

Vilma detona Aline no BBB 25TV Globo

Publicado 03/02/2025 16:15 | Atualizado 03/02/2025 16:17

Rio - Vilma, mãe de Diogo Almeida, conversou com o filho sobre os acontecimentos envolvendo a formação do Paredão do dia anterior. Durante a Prova Bate-Volta, a dupla escapou da berlinda, mas a atitude de Aline e Vinícius, Anjos da semana, não agradou a família Almeida.