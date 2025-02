Diego, Daniele, Gracyanne e Giovanna estão no paredão - Fabio Rocha / TVGlobo

Publicado 03/02/2025 07:58

Rio - Diego, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna disputam o terceiro paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Um dos participantes deixa a casa mais vigiada do Brasil, nesta terça-feira (4), e dá adeus ao prêmio milionário do reality show. Já sua dupla inaugura o "Quarto Secreto".