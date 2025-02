Reunião da xepa após chegada das compras - Reprodução/Globo

Publicado 01/02/2025 17:25 | Atualizado 01/02/2025 18:58

Rio - Os integrantes da Xepa se reuniram na cozinha do "BBB 25", neste sábado (1º), para a divisão dos alimentos comprados por Daniele, Diego, Aline e Vinícius no mercado. Itens como leite em pó e flocão de milho foram separados em copos com a mesma quantidade para cada pessoa.

fotogaleria "Agora sim eu quero ver ter briga", disse Camilla. "É assim, viu, Brasil? Que funciona na Xepa", brincou Vinícius.

Líderes da semana, Maike e Gabriel chamaram João Pedro e João Gabriel e Eva e Renata para o VIP. Já Vitória Strada e Mateus, Diogo Almeida e Vilma, Aline e Vinícius, Camilla e Thamiris, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Diego e Daniele Hypolito, Guilherme e Joselma ficaram na Xepa.