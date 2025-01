Thamiris reclama de atitude de Mateus na prova do líder - Reprodução Globoplay

Thamiris reclama de atitude de Mateus na prova do líder

Publicado 31/01/2025 15:23

Rio - Thamiris demonstrou incômodo após Mateus ajudar Eva na 'prova do líder', no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Durante uma conversa com Vitória Strada, a nutricionista, que é uma das finalistas da disputa, ao lado de sua irmã Camilla, reclamou sobre o brother ter avisado para a adversária apertar o botão antes que tempo fosse excedido.

"Tem que ter raciocínio, tá ligado?. Porque são pessoas que colocam a gente", disse a carioca. "Ai eu falei, amigo, se liga, tem que prestar atenção no seu. Tá ligado? A gente tem que se defender de alguma forma.

Em seguida, Thamiris conversa com o Mateus e explica o que a incomodou. "Tem que ter maldade e não pode avisar. Foi de coração, eu também avisei uma vez, mas depois eu me liguei", declarou a nutricionista.