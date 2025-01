Thamires e João seguem na prova de resistência - Reprodução de vídeo

Thamires e João seguem na prova de resistênciaReprodução de vídeo

Publicado 31/01/2025 07:39 | Atualizado 31/01/2025 09:06

Rio - A prova do líder do "BBB 25", da TV Globo, já dura mais de nove horas e cinco duplas seguem resistindo a disputa. São elas: Vitória Strada e Mateus, Camilla e Thamiris, Vinícius e Aline, Eva e Renata e Maike e Gabriel.

fotogaleria

Na dinâmica, as duplas estão separadas em dois ambientes e cada integrante tem uma função. No Provódromo, um conta o número de moedas que caem a cada rodada. Quem mais se aproximar do gabarito libera a ação do parceiro. Na área externa, o outro competidor precisa observar o telão, apertar o botão no momento em que o nome da dupla aparecer e girar uma roleta.

Diogo Almeida e Vilma foram os primeiros a deixarem a prova. Guilherme e Joselma, Giovanna e Gracyanne Barbosa, Diego e Daniele Hypolito e João Gabriel e João Pedro também já foram eliminados.