Ivete Sangalo comanda festa de sábado do 'BBB 25' - Globo/Maurício Fidalgo

Ivete Sangalo comanda festa de sábado do 'BBB 25'Globo/Maurício Fidalgo

Publicado 30/01/2025 17:40 | Atualizado 30/01/2025 17:41

Rio - A festa deste sábado (1°) no "Big Brother Brasil 25" será comandada por ninguém menos que Ivete Sangalo. Aos 52 anos, a cantora baiana promete levar todo o clima do Carnaval para a casa mais vigiada do Brasil.



No repertório, sucessos como Energia de Gostosa, Cria da Ivete e Macetando, além de clássicos que marcaram sua trajetória no Axé Music. Para tornar a noite ainda mais especial, Ivete fará uma entrada triunfal em cima de uma moto, relembrando sua icônica performance no Maracanã em 2006.



Com direito a confete, serpentina e figurinos despojados para os participantes, a festa comandada por Veveta traz referências dos carnavais de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Após o show da cantora, o palco do BBB exibe a representação de um clássico trio elétrico do carnaval da capital baiana.