Camilla desabou ao ser assunto no almoço especial Reprodução/Globoplay

Publicado 29/01/2025 18:05

Rio - O almoço especial que Eva e Renata ganharam nesta quarta-feira (29) mexeu com os rumos da casa do "BBB 25". As amigas convidaram Joselma, Guilherme, Gabriel e Maike para o momento e juntos decidiram algumas consequências para os demais participantes.

fotogaleria Daniele Hypolito, que dorme no quarto Anos 50, precisou trocar com Mateus, que estava no quarto nordeste. Gracyanne Barbosa foi a escolhida para ficar trancada na casa durante o show desta quarta. Já Diego Hypolito e Thamiris ficarão amarrados um ao outro por tempo indeterminado.

Repercussão na Casa

A conversa no almoço não caiu bem para alguns integrantes do reality show, que assistiram tudo da sala. Camilla ficou abalada com a justificativa de Renata, que desejava separá-la da irmã mas teve receio por conta do preparo da comida. "Mas a gente se lasca também, porque a gente tá na Xepa e ela cozinha pra gente", apontou a dupla de Eva. "Cara, sério... Tô chocada, papo reto! A leitura que elas tão fazendo do jogo eu acho que é covardia, papo reto", disparou Camilla.

Na volta, Eva e Giovanna protagonizaram uma briga na cozinha depois da bailarina citar o fato da irmã de Garcyanne Barbosa pedir que guardassem comida para ela, que foi convidada para o cinema. "Queria falar com vocês. Vocês sabem que cinema não é almoço, então toda vez que eu for pro cinema eu vou sim pedir pra guardar proteína pra mim. A gente sente fome, proteína é importante", disse Giovanna, comentando que não seria falsa como Eva e Renata.

"Falsidade não, Gi. Vocês votaram na gente, a gente tá só jogando! Fazendo escolhas. Quer dizer que se fossem não fossem pra lá, não iam escolher a gente pra nada? Ah, me poupe! Me poupe", rebateu Eva. "Agora vocês querem juntar grupo rapidinho? Estranho, né? Bem estranho! Falsa, falsidade. Não tem grupo, a gente não pode falar com os meninos, fazer amizade com o Maike e vocês podem fazer amizade? Ninguém pode fazer amizade, só vocês, senão a gente tá roubando pessoas de vocês", pontuou a irmã de Gracyanne.

Vitória Strada também tirou satisfação com as bailarinas sobre o que ouviu. "Em nenhum momento eu me aproximei de ninguém dessa casa para transformar em grupo", explicou a atriz. "Questionavam o tempo inteiro em que grupo nós estávamos. O Mateus falou isso, naquele dia que a gente conversou. Tem várias pessoas no nosso quarto que são flutuantes, que rodam em vários grupos e não são de grupo nenhum. Vocês não votam neles, mas votam na gente", disse Renata.

Para o amigo, Vitória opinou sobre a dupla Eva e Renata. "Elas escolheram não gostar de mim. Só falo nisso porque assim, só para você observar como as coisas acontecem. Eu estou observando que não me davam abertura nenhuma. Elas separarem a gente é justamente por isso".