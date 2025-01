Tadeu Schmidt avisa que o Big Fone vai tocar no BBB 25 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Tadeu Schmidt avisa que o Big Fone vai tocar no BBB 25Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/01/2025 08:00

Rio - O Big Fone vai tocar de novo no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (29), logo após o "Mais Você". Quem atender a ligação ganhará um almoço especial com sua dupla e poderá convidar mais dois pares para a refeição especial. No entanto, o almoço será transmitido para todos os participantes da casa.

fotogaleria

"Essas três duplas não vão só almoçar juntas, vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa. O que elas não sabem é que o almoço inteiro estará sendo transmitido pra todo mundo no telão da sala, com áudio e vídeo. E depois disso tudo, essas três duplas vão ter que decidir entre elas quem fica imune", revelou o apresentador Tadeu Schmidt.

GENTE DO CÉUUU Vem conferir a SEMANA INSANA QUE VAI SER NESSE #BBB25 FOI AQUI QUE PEDIMOS CAOS, SIMMM #RedeBBB pic.twitter.com/qw4o42yDvj — TV Globo (@tvglobo) January 29, 2025

A dinâmica empolgou os internautas. "É fogo no parquinho", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "É disso que o Brasil gosta", declarou outro. "Uma ideia boa que resulta em treta, barraco, gritaria e confusão", opinou uma terceira pessoa.