Beatriz Reis esteve na casa do ’BBB 24’ - Reprodução de Vídeo

Publicado 28/01/2025 15:50

Rio - Beatriz Reis invadiu o "BBB 25" na tarde desta terça-feira (28) para comandar uma dinâmica com os participantes. A ação patrocinada por uma marca de amaciante de roupas foi inspirada nos comercias que a ex-BBB fazia dentro do programa da TV Globo.

fotogaleria "Vou derrubar todo mundo", brincou, lembrando do momento em que derrubou Sabrina Sato durante visita no "BBB 24". Cada integrante do programa faturou R$ 2 mil e um ano de produtos do patrocinador.

No fim da ação, Beatriz aconselhou sobre a experiência única de participar do reality show. "Gente, boa sorte. Se joguem! Não tenham medo de errar, sejam vocês, isso aqui é único. Eu não quero chorar. É uma alegria muito grande, viver isso aqui é surreal, muita gente quer estar aqui dentro. Não tenham medo".

Quinta colocada da temporada passada do programa, Bia do Brás divide a apresentação do Flash BBB com o jornalista Thiago Oliveira.