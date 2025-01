Diego Hypolito fala sobre ter transplante capilar - Reprodução Globoplay

Publicado 27/01/2025 17:08

Rio - Confinado no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, Diego Hypolito revelou que já fez transplante capilar. Em uma conversa na sala da casa, com Mateus e Camilla, o ginasta contou sua experiência com o implante e relatou que já tem o procedimento há oito anos.

"Meu cabelo é transplantado", disse ele. Mateus questiona se o procedimento dói. "Não, tem anestesia local", responde o atleta.

"Eu fiz o implante há oito anos atrás. Eu competia de 'peruquinha'. Não peruquinha, eu competia de lace nas olímpiadas. Com 21 anos eu já tinha entradas", explicou Diego.