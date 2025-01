Maike infringe regra do Castigo do Monstro. - Reprodução de vídeo / TV Globo

Maike infringe regra do Castigo do Monstro. Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/01/2025 07:46

Rio - Maike, dupla de Gabriel, foi quem atendeu a primeira ligação do Big Fone, no "BBB 25", na noite deste sábado (25). Contudo, o nadador cometeu uma infração no castigo do mostro e a dinâmica foi anulada. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante um flash ao vivo na programação.

O apresentador avisou aos participantes que Maike e Gabriel não estavam mais imunes e que Diego e Daniele Hypolito, indicado por eles, não integravam mais o paredão. Além disso, o nadador recebeu punição gravíssima e perdeu 500 estalecas.

"Tenho um comunicado para fazer a vocês: no texto do Castigo do Monstro, estava escrito: "os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada". Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão. E pela infração no Castigo do Monstro, Maike recebe punição gravíssima, de 500 estalecas", afirmou Tadeu.

Com isso, o Big Fone vai tocar outra vez, neste domingo (26), ao vivo, na abertura do reality show. Quem atender fica imune e manda uma outra dupla para o paredão.

Os internautas repercutiram a anulação do Big Fone nas redes sociais. "Esse sim é o 'BBB' que a gente quer ver", afirmou um usuário do X. "Maria Eugênia dispara como favorita no 'BBB 25'", brincou outro. "Big Fone anulado é benção", reagiu uma terceira pessoa.