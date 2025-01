Lellê, Tati Quebra Barraco e mais detonam comentários de gêmeos do 'BBB 25' sobre funk - Reprodução / Instagram

Lellê, Tati Quebra Barraco e mais detonam comentários de gêmeos do 'BBB 25' sobre funk Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2025 20:44

Rio - Os irmãos João Gabriel e João Pedro, participantes do BBB 25, geraram polêmica ao criticar o funk durante uma conversa na casa, provocando reações indignadas de artistas do gênero e seus fãs nas redes sociais. O episódio teve início enquanto tocava a música De Ladin, do Dream Team do Passinho, com vocais de Lellê.



"O 'musicaiada brega. Isso não é música não", declarou João Gabriel. "A gente sabe que o que movimenta o Brasil é o agro", completou João Pedro. "Essa porra não leva a nada. O povo acha que o Rio de Janeiro tem dinheiro. Isso é música? 'Jogando de ladinho'? Eu falo é batido, falo para todo mundo ver. Isso não é música não", continuou João Gabriel, com o apoio do irmão, enquanto conversavam com Maike, outro participante.



João Pedro ainda comentou que já tinha ouvido a canção tocar quatro vezes na mesma noite. Gabriel respondeu com irritação: "Já contei 10 vezes essa pra lua. Credo em cruz. Musicaiada feia. Tá amarrado. Não cresci ouvindo um trem desse não", referindo-se a Joga Pra Lua, de Dennis, Anitta e Pedro Sampaio.



Nas redes sociais, Lelê, vocalista da música De Ladin, do Dream Team do Passinho, repudiou as falas. "Hoje foi bem chato acordar para um dia cheio de gravação e receber mensagens de amigos, imprensa e fãs sobre as falas equivocadas do João Gabriel e João Pedro sobre minha música e o funk de uma forma geral no BBB. Em pleno 2025 ter falas desrespeitosas sobre minha cultura e a nossa forma de fazer entretenimento é bem cafona e fora de época! A crítica sem entendimento só reforma a intolerância e a falta de respeito!", apontou.



Lellê destacou a relevância do funk na cultura brasileira e mundial. "O Funk é parte do que sustenta o Brasil há décadas! E que agora sustenta o mundo! Afinal, o único #1 global que o Brasil tem é de uma funkeira”, ressaltou, referindo-se à conquista de Anitta na parada musical mais concorrida do planeta. "Aos meus cariocas, vamos continuar fazendo funk e entretendo do jeito que a gente gosta e sabemos direitinho", concluiu.



Tati Quebra Barraco também se manifestou em sua conta no X. "Essa p*rra muda vidas. Essa p*rra é a minha vida. Eu amo o funk, como amo um sertanejo, axé, pagodão baiano e tantos outros… O mundo não gira em torno do seu mundinho, é preciso aprender a respeitar outras culturas".